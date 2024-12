5 soovitust, kuidas pühadest rahaliselt taastuda

Kuula artiklit, 4 minutit ja 52 sekundit 0:00 / 4:52

Pühad on tore aeg, mida veeta lähedastega, kuid sageli tähendavad need ka suuremaid väljaminekuid. Kui kingitused ja jõuluõhtusöögid jätsid rahakotti augu, siis tasub mõelda lihtsate nippide peale, kuidas rahaasjad taas korda saada. Soovitusi jagab Coop Panga erakliendi igapäevapanganduse juht Moonika Maaring.

Parim aeg oma kulutuste analüüsimiseks ja uue aasta eelarve tegemiseks on vahetult pärast jõule, kui kohustusi vähem ning motivatsioon rahaasjade kordaseadmiseks suurem. Kuhu kadus raha ning kuidas teha nii, et 2025. aastal läheks paremini?

Tee eelarve ja pea sellest kinni

Eelarve koostamine ei kõla just kõige põnevama tegevusena, aga on oluline samm rahaasjade taas joonele saamiseks. Selleks piisab lihtsast tabelist, kuhu kirja panna tulu ja kulu. Kui see on tehtud, siis saab hakata otsima võimalusi säästmiseks ja kogumiseks. Algust tasub teha kas või 10-20 euro kogumisega kuus, mida hoiustada näiteks Coop Panga lahenduses Rahasahtel, kus raha teenib 2% aastast intressitulu.

Kõrvale pandav summa võiks ajapikku kasvada, et tekitada suuremat turvatunnet. Ideaalis võiks hoiuarvel olla summa, mis katab paari kuu kulud või vähemalt ootamatud väljaminekud näiteks pesumasina või auto remondiks. Kui praegune sissetulek pole piisavalt suur, et rohkem raha kokku hoida, võiks otsida võimalusi lisa teenimiseks.

Hinda uue aasta eesmärkide maksumust realistlikult

Uue aasta algus toob sageli kaasa uusi lubadusi ja eesmärke – olgu selleks tervislikum eluviis, hobidega tegelemine või uute oskuste õppimine. Enne, kui tormad spordiklubi aastast liikmelisust ostma või kallile kursusele registreeruma, hinda realistlikult, kas ja kuidas sa seda eesmärki täidad ning kas peab valima kohe kõige kallima variandi.

Näiteks vali spordiklubi kuupõhine liikmelisus, et veenduda, kas see sobib sinu elustiiliga või katseta esimesi treeninguid tasuta proovipäevadel. Sama kehtib ka teiste kulukate eesmärkide kohta – mõtle läbi, kuidas neid saavutada ilma, et rahakott kannataks. Eesmärkide saavutamine on nauditavam, kui sellega ei kaasne rahalist stressi.

Vaata üle püsikulud ja tee „Kas ma vajan seda?” test

Tee nimekiri kõikidest püsitellimustest ja mõtle, kas konkreetne kulu tasub ennast ära. Näiteks, kui vaatad Netflixi ainult mõne korra kuus, on kasulikum tellimus tühistada või minna üle odavamale paketile. Piisab ainult ühe voogedastusplatvormi tellimuse tühistamisest, et hoida aastas kokku üle 100 euro.

Sageli pakuvad eri platvormid tasuta lühiajalisi proovitellimusi, mille tegemiseks nõutakse siiski kaardiandmete sisestamist. Nii võib aga juhtuda, et prooviperioodi järel unustatakse tellimus tühistada ja ei märgatagi, et kontolt hakkab iga kuu minema maha raha tellimuse eest, mida ehk ei kasutatagi. Tasub meelde jätta, et isegi 5-eurone püsitellimus tähendab aastas 60 euro suurust asjatut väljaminekut.

Kuludest parema ülevaate saamiseks on võimalik kasutada nii oma kodupanga eelarvelahendusi, rakendusi MyFinancier või Bilance kui ka Excelit.

Väldi jaanuari sooduskampaaniate lõksu

Jaanuar tundub kui sooduspakkumiste fänni unelm, kuid pead kaotades võib see olla rahaliselt hoopis kulukam kui detsember.

Enne, kui osta midagi lihtsalt seepärast, et see on 70% soodsam, tuleks endalt küsida, kas seda asja on tõesti praegu vaja. Kui vastus pole kindel “jah” ning on oht, et asi jääb lihtsalt kappi seisma, siis jäta see parem poodi. Kulutamata raha on säästetud raha, mida saab targemalt kasutada tulevikus.

Kui plaanid siiski jaanuari allahindlusi ära kasutada, siis koosta nimekiri asjadest, mida päriselt vajad.

Tuuluta kappe ja anna asjadele uus elu

Jõulude ja uusaasta vaheline periood on hea hetk ka kodu korrastamiseks. Nii tasub üle käia kapid, riiulid ja panipaigad ning sinna kasutult seisma jäänud hea korras riided panna müüki mõnele müügiplatvormile. Isegi odavate riiete eest on võimalik saada 3-10 eurot, mis kokku võivad eelarvesse anda arvestatava lisasumma.

Samamoodi pole mõtet jätta tolmu koguma kingitusi, millele kasutust ei leia. Kõik see, mis müügiks ei sobi, anna heategevuseks. Näiteks on selleks üle Eesti rõivakogumiskonteinerid ja taaskasutuspoed, kuid saab kasutada ka Facebooki asjade tasuta jagamise gruppe. Nii saab kodu korda, asjadele uue elu ning paremal juhul ka eelarvele turgutust.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 203 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.