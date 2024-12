Juhtkiri: mustad jõulud

Tänavused jõulud tulevad ilmselt mustad. Pühade-eelsesse nädalasse lubatud lumetorm jäi ära ja lume asemel ladistab vihma. Kuigi jõululaupäevani on veel mõni päev aega, tundub, et vähemalt Läänemaal selle aja jooksul lumelootust pole. Nii ei olegi ümbrus üldse niisugune, nagu me seda pühade ajal ette kujutame ja nagu näeb kõigis jõulufilmides, mis sel ajal igal telekanalil lakkamatult jooksevad.

Asi ei ole pelgalt lumepuuduses, kuigi valge vaip annab helgust ja valgust juurde, vaid praegu ongi meie laiuskraadil kõige pimedam aeg – täna on talvine pööripäev.