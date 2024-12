Anne Suislep sai lõimumispreemia

Haapsalu ja Läänemaa muuseumide haridusjuht Anne Suislep sai teisipäeval kultuurilise mitmekesisuse väärtustamise ja edendamise eest kultuuririkkuse aasta eripreemia.

Teisipäeval kuulutasid kultuuriministeerium ja Integratsiooni sihtasutus välja lõimumispreemiate laureaadid. Tunnustuse lõimumise arengu toetamise eest pälvisid koorijuht Hirvo Surva, artist Alika Milova, Haapsalu ja Läänemaa muuseumide haridusjuht Anne Suislep, Ida-Virumaa rahvuskultuuriühingute ümarlaua juht Aleksandr Dusman ja telekanali ETV+ toimetus.

Suislep sai kultuuririkkuse aasta eripreemia Eestis kultuurilise mitmekesisuse väärtustamise ja edendamise eest.

Susilep pälvis tunnustuse selle eest, et on Iloni Imedemaa haridusjuhi ja Haapsalu noorte huvikeskuse draamaringi juhina teinud täpselt seda, milleks kultuuririkkuse aasta ellu kutsuti – viis kokku Haapsalu kogukonna peredega, kes on saabunud mujalt, näidates mõlemale osapoolele kogukonna kultuurilist mitmekesisust. Nii oli inimestel võimalus kohtuda teiste kultuuridega. Üksteisega suhestumise tegid lihtsamaks lapsed ja lapsesõbralik keskkond (Iloni Imedemaa). Külalisi kuulates teadvustati, et ka väikelinnas võivad kohtuda erinevad inimesed ja kultuuriruumid ning et see rikastab linnaelu.

Teise algatusena kirjutas ja lavastas Suislep Haapsalu noorte teatriga lavastuse „Ingerimaale“, mille tegemise käigus uuriti koos ingerisoome noortega oma päritolu ja loodi side oma juurtega.

Sel aastal tunnustasid Integratsiooni sihtasutus ja kultuuriministeerium lõimumise arengut toetavaid inimesi ja organisatsioone preemiatega 25. korda. Tänavusele kultuuririkkuse aastale kohaselt lisandus neljale senisele kategooriale teema-aastale pühendatud eripreemia.

Lõimumispreemia laureaadid valis valdkonna ekspertidest koosnev komisjon üle 50 kandidaadi seast, keda Eesti inimesed ja organisatsioonid esitasid tänavuse avaliku konkursi käigus.