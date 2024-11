Kooli hoolekogu esimees nõuab linnapealt avalikku vabandust

Kevadel töölt lahkunud Haapsalu muusikakooli õpetaja juhtum vallandas laviini, mis päädis kooli hoolekogu esimehe süüdistustega Haapsalu linnapea aadressil ja nõudmisega, et viimane teataks avalikult, et muusikakoolis õpetajaid ei kiusata.

Pühapäeval, 28. aprillil esitas staažikas Haapsalu muusikakooli õpetaja erakorralise lahkumisavalduse ja esmaspäeval enam tööle ei läinud. Õpetaja ütles Lääne Elule, et selleks ajaks oli teda koolis juba viimased neli ja pool aastat kiusatud ning püütud temast lahti saada.

Õpetaja meenutas, et 2019. aasta novembris öeldi talle ühe õpilase kaebuse peale, et ta on lahti lastud. Õpetaja oli mõnda aega haiguslehel ja naasis seejärel siiski tööle, sest ametlikku paberit lahtilaskmise kohta ei olnud. Õpetaja sõnul püüd temast vabaneda siisk