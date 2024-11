Juhtkiri: jõuetu võim

Läinud reedel võeti kohtumäärusega kaheks kuuks vahi alla mees, kes hoidis pikalt hirmu all üht Haapsalu linnaosa, et mitte öelda poolt linna. Osava jutuga tinistas mees ära ettevõtteid ja elanikke – kellega ta jutule sai, see petta sai, kes rohkem, kes vähem.

Kõik, kes mehega kokku on puutunud, ütlesid kui ühest suust, et mehele meeldis jutustada, enamasti ei olnud aga ta juttudel tõepõhja all. Kes jutustades konksu otsa ei sattunud, selle jättis mees peagi rahule, kes aga teemaga haakus, sai varem või hiljem petta