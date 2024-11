Heino Tamm: rahu, ainult rahu!

Rahvas usaldaks võimu rohkem, kui ühiskonnas toimiksid riikliku sunniga tagatud õigusnormide asemel hea tahte kokkulepped ning kui vabatahtlikult allutataks end ausa mängu reeglitele.

On hetki, kui ühiskonnas, eriti aga kohalikus kogukonnas toimuv sunnib haarama käe sulepea järele. Viimase aja suur segadus Haapsalu võimuladvikus sunnibki küsima – mis siin toimub?

Kui ülemere, Vormsi vallavolikogus on katel podisenud kogu aeg ja aeg-ajalt kipub see ka üle keema, siis mandrimeeste kiituseks, on nemad olnud vaoshoitumad. Linnameeste kõrgema võimukandjast sõbrad on seni võtnud volikogus istumist möödaminnes ja