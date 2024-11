Vald survestab Virtsu lapsevanemaid kohtuasjast loobuma (kl 17.52 lisatud Armand Reinmaa kommentaar)

Lääneranna vallavolikogu esimees, vandeadvokaat Armand Reinmaa pakkus kohalikule seltsile Virtsu koolimaja tasuta kasutusõigust, kui lapsevanemad jätavad kohtutee katki.

„Pakkumine oli suhteliselt tingimuslik,“ kinnitas Virtsu Rahva Maja MTÜ juhatuse liige Triin Raave Lääne Elule. Reinmaa ja seltsi kirjavahetus päädis vallavolikogu esimehe ettepanekuga, et selts pöörduks Lääneranna vallavolikogu poole, saamaks Virtsu koolimaja tasuta kasutusõigus 50 aastaks.

Reinmaa märkis, et MTÜsse kuulub inimesi, kes käivad vallaga kohut ja soovitas kaaluda kohtuasja lõpetamist, sest vastasel juhul ei pruugi kõik volinikud tasuta kasutusõiguse andmise poolt kätt tõsta.

Seni teadsid kohalikud elanikud, et hoone on kavas tühjaks teha ja maha müüa. „Levisid kuulujutud, et majal on ostja olemas ja sellest saab vanadekodu,“ ütles Virtsu Rahva Maja MTÜ liige Henrik Raave. „Ei tea, kas ostja oli või langes ära, kuid oktoobris soovitati meil teha vallavolikogule taotlus maja hoonestusõigusega rendile võtmiseks.“

Ettepanek oli seda ootamatum, et MTÜ ei olnud tasuta kasutusõigust küsinud j