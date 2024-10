Imbi Paju kirjutas lastele raamatu ajaloost

Kirjanik ja dokumentalist Imbi Paju, kelle looming on seni olnud suunatud täiskasvanutele, sai valmis esimese lasteraamatu, mida ta käis kolmapäeval Haapsalu algkooli 3. klassi lastele tutvustamas.

Raamat, mis kannab pealkirja „Kadrioru aednik”, on Paju sõnul aja- ja kultuurilooraamat. See jutustab väikesest tüdrukust Käbist, kes vanemate, vanavanemate ja külla sõitnud vanaonu Johannese lugude kaudu avastab Eesti ajalugu ja loodust.

Paju ei tee saladust, et Käbi on tema ise lapsena ja nii on ka raamatu tegevusaeg tema lapsepõlv ehk 1960. aastad. „Läbi väikese Käbi avaneb lug