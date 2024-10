Keit Pentus-Rosimannus: Euroopa mahepoliitikal on silmaklapid

Eesti on Euroopas mahepõllumaa osakaalult teine riik, kohe tugeva mahetraditsiooniga Austria järel ja eespool sellistest ökohiidudest nagu Saksamaa, Taani ja Rootsi. Selle ilusa koha taga on aga mure sektori tuleviku pärast, mida Eesti jagab teiste Euroopa riikidega.

Puhas toit ja hoitud loodus on eurooplaste jaoks tähtsad ja see on põhjus, miks Euroopa Liit toetab mahepõllumajandust miljardite eurodega. Aastatel 2014–2022 oli see arv 12 miljardit ning 2023–2027 veel enam, 15 miljardit. Põllumajandus on suure keskkonnamõjuga tegevus ning selle vähendamine tähendab märkimisväärseid kulusid – on igati õiglane, et aitame põllumeestel seda koormat kanda. Kuid sama tähtis on, et Euroopa to