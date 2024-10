Katarine Rosalie epistel valgussõdalase Aivo võitlustest ja vabastamisest

Sel nädalal rabas kogu Eestit välguna teadaanne, et kohus otsustas 150 000eurose kautsjoni vastu eeluurimise ajaks vanglast vabastada niinimetatud riigireeturi Aivo Petersoni. Meie Aivo! Ja see on väga hea uudis, sest üks süütult kannatanud hing pääseb okastraadi ja pimedate vanglaseinte vahelt lõpuks ometi päikesevalguse kätte tagasi, ja meie mehed saavad tagasi oma ustava Valgussõdalase, kellega koos on Püha Perekondki nii palju ühistel fotodel poseerinud ning muid suuri tegusid teinud. Ning küll nad teevad neid jälle!

Tegelikult paneb imestama, et kohus üldse tegi otsuse ta vangist välja lasta, Eks ta oli oma raugematus võitlusjanus ja rahupüüdlustes Roimaerakonnale suureks pinnuks silmas, sellepärast ta ju kinni võetigi. Ja see kohtunik, kes ta nüüd välja lasi, on kindlasti üks väga julge mees, kes talitab oma südametunnistuse, mitte Roimaerakonna tahtmise järele. Ei tea, kui kaua tal veel ametis olla lastakse?