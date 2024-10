8. oktoobril kell 20.19 jooksis Haapsalus Kadaka külas autoteele metssiga ning hukkus auto rataste all. Päästjad tõstsid sõiduki üles, et hukkunud loom eemaldada ning viga saanud sõiduautot püüti parandada niipalju kui võimalik, et see koju saaks liikuda.

9. oktoobril kell 8. 28 kiirustasid päästjad Risti alevikus juhtunud liiklusõnnetusele, kus sõiduk oli vastu puud sõitnud. Päästjad eemaldasid sõidukil süttimisohu.