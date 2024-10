Johanna Nõukas: kahlamispükstega kalastamine – vestita või vestiga?

Taas on alanud kahlamispükste hooaeg. Harrastuskalastamine on järjest enam levinud hobi, ka selle kohta tehtud riiklik uuring näitas, et tegemist on ühe populaarsema vaba aja veetmise viisiga.

Kalastamiseks on mitmeid viise, kuid paljud kannavad kalastades just kummist kahlamispükse. Nendega lähemalt kokku puutunud teavad ka seda, et kahlamispükstega kalastamine võib lõppeda traagiliselt. Kahjuks on ka Eesti vetes aastast aastasse uppunud mitmeid kahlamispükstega kalastajaid ja veel rohkem on neid, kes napilt ohtlikust olukorrast eluga pääsenud.