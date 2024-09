Haapsalu filmiklubi uue hooaja avab Tanel Toom

Haapsalu filmiklubi alustab 26. septembril Haapsalu kultuurikeskuses oma uut hooaega ja hooaja esimesel filmiklubi kohtumisel tuleb külla filmide „Tõde ja õigus” ja „Viimane vahipost” režissöör Tanel Toom.

Toom rääkida filmiklubis talle lapsepõlves õudusunenägusid põhjustanud filmist „Võõrkeha”, mida on nimetatud üheks kõigi aegade parimaks ulme-õudusfilmiks. Filmi tõi 1982. aastal välja John Carpenter.

„Kui „Tulnukas” ja „Lõuad” oleksid Antarktikas lapse saanud, siis tulemus oleks „Võõrkeha”, mis kuulub sama kindlalt eelmainitud klassikute hulka, ühendades paranoia, ulmehorrori ja praktilised eriefektid üheks võikaks meistriteoseks,” ütleb Toom.

Antarktikas töötav uurimisrühm puutub kokku tundmatu eluvormiga, mis võib võtta ükskõik millise kuju, sealhulgas inimese oma – usaldada ei saa enam kedagi. Paranoilise atmosfääriga linateose aluseks on Howard Hawksi 1951. aasta film „Olend teisest maailmast”.

Hooaja esimene üritus on neljapäeval 26. septembril kell 18 Haapsalu kultuurikeskuses.

Kord kuus Haapsalus koos käiv filmiklubi, mis enne kandis HÕFFi nime, kutsub külla tuntud Eesti filmitegijaid ja palub kaasa võtta mõne filmi, mis on neid oluliselt mõjutanud. See on võimalus kohtuda autoriga sundimatus õhkkonnas silmast silma.

Filmiklubi eestvedaja Helmut Jänese sõnul on pooleteise aasta jooksul klubis aetud jutud väljunud üha enam žanrifilmi piiridest. „Ühel hetkel saime aru, et oleme HÕFFi kingadest välja kasvanud ja peamiseks on saanud lihtsalt filmikunst – sellepärast oleme nüüdsest Haapsalu filmiklubi,” selgitas ta.

Jätkuvalt on klubiga ühinemine tasuta – selleks on vaja täita ankeet, mille leiab ürituselt või Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali koduleheküljelt.

Haapsalu filmiklubi korraldavad MTÜ HÕFF ja MTÜ PÖFF, kaaskorraldaja on Haapsalu kultuurikeskus.