Lääne Elu paberleht laupäeval, 14. septembril

Haapsalu leidis promenaadi ja veevärgi vahelise ala projekteerija

Promenaadi ja Uuemõisa vahele hakkab kaldakindlustust, tiiki ja lüüsi projekteerima AS K-Projekt. Linnal tuleb selle töö eest koos käibemaksuga tasuda ligi 36 000 eurot. Veel suve algul lootis linn Life-pojektiga samal pikendada promenaadi, ehitada Tagalahe äärde kergliiklustee ja rajada sinna ka parkla ning mänguväljakud, siis möödunud kuul lõppenud hankele esitatud pakkumused olid aga kõik linna jaoks liiga kallid.

Uuemõisa Coop sai uuendusliku taaraautomaadi

Uuemõisa Coopi taaraautomaadis piisab sellest, kui kotitäis pudeleid masinasse valada – ei mingit ükshaaval toppimist. Automaadi lasi paigaldada Haapsalu tarbijate ühistu ja selle juhatuse esimehe Raimond Lunevi sõnul teist sellist Läänemaal ei ole.

Ilon Wiklandi tütred: pilt on sama tähtis kui tekst

Maailmakuulsa illustraatori Ilon Wiklandi tütred on õnnelikud Haapsalu Iloni Imedemaa üle, mis on täpselt selline, nagu nende ema on soovinud. Õed võitlevad ka selle eest, et Ilon Wiklandi nimi oleks raamatutes sama suurelt kui Astrid Lindgreni oma. „Tekst ja pilt kuuluvad kokku ja peavad olema võrdselt väärt. See on meie jaoks väga oluline,“ ütles Fredrika Wikland..