Orul tuleb kokku üle 60aastaste klubi

Täna õhtul koguneb Linnamäel esimest korda orukate üle 60aastaste klubi, et aru pidada, mida koos ette võtta.

Klubi asutajad Astrid Rääli ja Leili Küünarpuu telefon on olnud päevade kaupa punane, et eeltööd teha. „Võtsime külade kaupa ette, et oleks igast külast rahvast,“ ütles Rääli. Küünarpuu helistas läbi Linnamäe kortermajade üle 60aastased, Rääli külaelanikud.

Mõte Orul üle 60aastaste klubi luua tuli naaberosavallast Noarootsist, kus juba koos käiakse. Küünarpuu pidi Noarootsi omadega koos väljasõidule minema. „Siis tuli, et miks meie omadel ei võiks midagi samasugust olla,“ ütles Rääli.

„Võimlemist, käsitööd, ajugümnastikat, lektoreid, väljasõite,“ loetles Rääli võimalikku tegevust.