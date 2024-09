Erkki Bahovski: poliitturistid Hiinas

Tõtt-öelda ei kavatsenud ma riigikogu liikmete hiinlaste poolt pooleldi kinni makstud visiidist Hiina esmalt kirjutada, sest nii Postimees kui ka Eesti Päevaleht mõistsid visiidi oma juhtkirjades hukka. Lisaks leidus teisigi kriitilisi arvamusi. Ent kuulates ja lugedes Hiinast naasnud saadikute juttu, tuli ikkagi teema juurde tagasi tulla.

Nii näiteks rääkis riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi (RE) esmaspäeva õhtul Aktuaalses Kaameras, et talle tuli üllatusena avalikkuse negatiivne reaktsioon fakti peale, mille järgi tasus enam-vähem poole riigikogu liikmete reisist vastuvõtja ehk Peking. „…oleks me seda ette teadnud, et see on nüüd see probleem, ma arvan, me oleks leidnud selle lahenduse," tsiteerib ERR Kivimäge.