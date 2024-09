Mihkel Nestor: majanduse kohal paistab lootuskiiri

Majanduse kohal paistab lootuskiiriEesti majandus on siiani jätkanud languskursil, kuid näha on ka esimesi paranemismärke. Suurima lootuse majanduskasvu taastumiseks annab oodatav intressimäärade langus, mis parandab olukorda nii eksportturgudel kui kosutab ka kodumaiseid investeeringuid.

Viimastel nädalatel on ilmavalgust näinud mitmed värsked majandusprognoosid, täpsemad arvud avaldati teise kvartali SKP suuruse kohta ja uuendatud on veel hulka olulist majandusstatistikat. Milline on siis pilt, mis Eesti majanduse hetkeolukorra ja lähituleviku kohta on maalitud? Etteruttavalt – veidi parema, kui näitavad inimeste ootused.

Kui vaadata lehepealkirju ja arvamusküsitlusi, näib majanduse suhtes valitsev pessimism aina süvenevat. Omaette küsimus on muidugi, kas suurimat probleemi tajutakse just majandusolukorras või peitub arvajate mure pigem Eesti poliitikas ja ühiskonnas laiemalt toimuvas. Nimelt ei kipu uudised maksutõusudest tavaliselt rahvas just rõõmuhõiskeid esile kutsuma.