Lääne Elu paberleht laupäeval, 7. septembril

Mopeedinoored panevad linnaelanike kannatuse proovile

Haapsalu linnarahva ära pahandanud mopeedipoisid jäävad oma tempudega lubatavuse piiridesse. Seni, kui liiklusnõudeid täidetakse, pole nendega suurt midagi peale hakata.

Lastagu lastel lugeda!

„Kas sul pass on kaasas?“ küsiti lugejatelt lasteraamatukogu laenutusletis ka sel suvel. No mitte küll kõigilt, vaid nendelt, kes olid vaheaja hakul enesele võtnud reisidokumendi Kolmekümne Köite maailma ja kogusid edukate retkede tunnistäheks sinna viisatempleid.

Aapo Pukk: Puises saab kõik muu unustada ja lihtsalt maalida

Puise nina kultuuriküünis on septembri lõpuni vaadata Aapo Puki kunstikooli maalilaagri osaliste töid. Kõik need on maalitud Puises selle aasta augustis. 2017. aastast on Pukk kutsunud oma maaliõpilased suviti Puise ninale maalima. Algul olid seltskonnad väiksemad, viimastel aastatel on maalilaagrilised hõivanud Puise nina külalistemaja juba kaheks neljapäevaseks laagriks järjest.

Et homsed uudised lugemata ei jääks, telli Lääne Elu siit!