Mikk Lõhmus: kuidas edasi, Lääne-Nigula?

Teave Lääne-Nigula valla juhtimises kavandatavatest muudatustest on eeldatavasti jõudnud vallaelanike kõrvu ning on olnud teemaks nii kogukondades kui ka mitmetes Lääne Elu artiklites. Nüüd, kui oma arvamuse on andnud osavallakogud, saab teha esimesed kokkuvõtted ja selgitada veel kord, miks on vallajuhtimisele uut käiku vaja.

Lääne-Nigula valla kaheksa osavalla süsteem on olnud kasutusel peaaegu kolm aastat, kuid selle ajaga on ilmnenud mitmed kitsaskohad.