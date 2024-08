Urmet Uusorg elas Haapsalu kergejõustikuõhtul sportlastele kaasa

Kolmapäeval toimus Haapsalu linnastaadionil Läänemaa kergejõustikuklubi ja Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi ühiselt korraldatud kergejõustikuõhtu, kus osales samalt staadionilt end suurde maailma jooksnud Urmet Uusorg.

Kaks klubi on üheskoos juba aastaid säärast ettevõtmist korraldanud. Meeldejäävaim oli neist üks esimesi, kui võisteldi lausa üheksal ala ja osales üle 80 sportlase. Võistluse korraldajad on võtnud eesmärgiks panna programmi selliseid alasid, mida väga tihti erinevatel jõuproovidel ei kohta. Nii on Haapsalus kavas olnud 3000 meetri takistusjooks, kolmikhüpe, vasaraheide jne.