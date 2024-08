LendTeatri etendus Erik ja Anna 11.oktoober

Tim Janson

ERIK JA ANNA

Foto: Kristjan Vaher

Erik ja Anna on sõbrad juba alates lasteaiast – ligi 40 aastat – ning paistab, et seda sõprust ei suuda miski väärata.

Kas on võimalik siduda sõprust ja armastust abieluks?

Kas sõprus võrdub armastus? Kuidas olla koos?

Romantiline lavastus laseb meil osa saada ühe sõprussuhte keerulisest arengust, mis pöörab senise suhte peapeale – kas see toidab või hävitab aastakümnete pikkust sõprust?

Lavastaja Jaak Allik

Kunstnik Riina Vanhanen

Muusikaline kujundaja Katrin Pärn

Lavakujunduse tehniline teostus Margus Möll

Heli- ja valgusspetsialist Margus Möll

Etenduse juht Aire Pajur

OSADES:

Anna – KATRIN PÄRN

Erik – HELGUR ROSENTAL

Lavastus kahes vaatuses.

Piletid on saadaval https://piletikeskus.ee/et/otsi?q=erik+ja+anna

