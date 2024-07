Lääne Elu paberleht laupäeval, 6. juulil

Palivere ei taha oma külje alla uut karjääri

Palivere osavallakogu otsustas üksmeelselt, et ei nõustu Kaasiku külla kavandatava liivakarjääri geoloogiliste uurimistöödega. „Palivere ümbruses on karjääre küll,” ütles Palivere osavallakogu esimees Risto Roomet. „Sellise maailmavaatega me küll ei ole, et tehke, aga mitte minu tagaaeda. Aga Tammikule ei sobi karjäär ju kuidagi. See on ju alevisisene ala.”

Koopiakudujad hammustasid lahti Ruhnu naiste käsitöönipid

Ruhnu naistel pidi olema hullu moodi kannatust, et sukavarrastega roositud kampsuneid ja tiheda koega imeilusaid kindaid-sukki kududa. Just selline mõte käib esimesena peast läbi Rannarootsi muuseumi teisel korrusel kolmapäeval avatud Ruhnu käsitöö näitust „Ruhnu roosid” vaadates. „See on kõige kangem Ruhnu kudumite näitus, mis üldse olemas on,” ütles näituse avamisel ka Rannarootsi muuseumi direktor Ülo Kalm.

Kutsekooli lõputööd: Lihula lilltikandist Jaapani kudumiteni

Haapsalu kutsehariduskeskuse õpilaste kooli- ja lõputööde näitusele Haapsalu kultuurikeskuse fuajees tasuks kindlasti pilk peale heita. Ei mingit kõrget kunsti ega eklektilist käsitust, küll aga hulgakaupa meisterlikku näpu-, puu- ja muud tööd, mis paneb iga vaataja silmad särama. Kuskilt ei ole tunda kõigele sellele kulunud töötunde, valatud higi ega pisaraid, mida näituse koordinaatori Marju Heldema sõnul ei jõua keegi mõõta.