Lihula mõisa peahoone esimesel korrusel saab näha noorte kunstnike plaadikujundusi. Plaadiümbriste kujundamise konkursil tuli 12–15aastaste hulgas üldvõitjaks Haapsalu tüdruk Kärt Klooster.

Kloostri õpetaja Haapsalu kunstikoolis, Karel Rahu, ütles, et saavutus on muljetavaldav. „Juba see, et minu õpilane jõudis oma töödega näitusele, kuhu valiti 38 tööd ligi poole tuhande hulgast, oleks olnud tähelepanuväärne, aga et grand prix – seda enam,“ ütles õpetaja.