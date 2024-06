Jaanus Mäe: kes siis tegelikult vassib?

Olen linnapea Urmas Suklesega selles osas ühte meelt, et varjupaigateenuse ümber käib trall, kuid lisan täiendavalt, et trallitamist alustas hoopis elupõline meer ise. Ma ei tea, kas vassimine kuulub linnapea tööstiili hulka või on tal Posti tänaval lihtsalt kehvad nõuandjad, kuid igatahes ei ole ilus tulla leheveergudele ebatõtt rääkima ja fakte endale sobivaks moonutama.

Oma artiklis väidab linnapea küll, et konkurents on alati teretulnud, kuid suhtumine ja käitumine ainsana konkurentsi pakkuva ettevõtte osas on olnud kõike muud kui sõbralik. Seda, et igasugune konkurents on vahendeid valimata vaja summutada, kinnitas Haapsalu linnavalitsus sellega, kui varjupaigateenuse hanke tulemused 17. juunil kehtetuks tunnistas. Kusjuures kehtetuks tunnistamise otsus oli suuremas osas üles ehitatud minu juhitava ühingu sopaga üle kallamisele, lisatud meelevaldseid ja paljasõnalisi väiteid, aga mitte sõnagi sellest, et varjupaik kesklinna ei sobiks, nagu on avalikkusele pidevalt meelde tuletatud. Eks loomulikult läheb selliselt koostatud haldusakt vaidlustamisele.

Millegipärast pole Haapsalu linnavalitsus algusest peale näidanud üles soovi ega tahet Sotsiaalne Kaasatus MTÜ-ga koostöösse minna ega varjupaigateenuse lepingut sõlmida, mis siis, et ühing algselt hanke võitjaks kuulutati.