Kas tunned suveetiketti? Nende tegevustega tuleb välihooajal teistega arvestada

Kauaoodatud grillimise, pikniku ja rannavõrkpalli hooaeg on käes, soojad ilmad meelitavad aina rohkem inimesi aeda, parki või terrassile. Suure õhinas võib kippuda viisakus meelest minema. Siin on viis tegevust, mille puhul tuleks teistega rohkem arvestada.

Grillimine

Pole eestlast, kes ei armastaks suvel grillida. Kuna grillimisel tekib suures koguses suitsu, on oluline mõelda nii teistele inimestele kui ka tuleohutusele. Koduaias grillides tuleb arvestada tuleohutuse ja naabrite heaoluga: valida võiks sellise koha, kus suits ei leviks otse teiste akendesse või istumisala lähedusse. Puudega köetava grilli ohutu kaugus hoonetest on 5 meetrit ja grillsütt kasutades 2 meetrit. Kortermaja rõdul või terrassil grillides tasub meeles pidada, et korterites on võimalik kasutada vaid elektri- ja gaasigrilli, kui korteriühistu seda lubab. Söe ja puidu peal töötavaid grillseadmeid ei tohi rõdudel või terrassidel kasutada. Veel üks võimalus on grillida ka linnas avalikus kohas, kuid see on lubatud ainult rajatud ja märgistatud lõkkeplatsidel.

Pikniku pidamine

Lisaks grillimisel on eestlased ka pikniku usku rahvas. Päikesepaistelise ilmaga on ideaalne piknikku pidada nii rannas, matkarajal kui ka pargis. Pikniku suurim kahjutegur on aga tekkinud prügi hulk. Kindlasti peab pärast pikniku pidamist kõik tekkinud jäätmed kas endaga kaasa võtma või prügikasti viskama. Lisaks kui sul on kaasas kaasaskantav kõlar ja pead piknikku rahvarohkes kohas, on oluline pidada piiri helitugevusega. Hoia heli tasemel, mis ei sega teisi piknikulisi ega läheduses elavaid inimesi.

Koeraga jalutamine

Lisaks linnaelanikele naudivad soojade ilmade tulekut ka lemmikloomad, kes saavad viimaks õuemõnusid nautida. Samas võivad ulakalt käituvad loomad möödakõndijatele ja teistele koeraomanikele meelepaha tekitada. Kui jalutad koeraga kas pargis või rannaalal, on oluline meeles pidada, et koer peaks olema alati rihma otsas. Rihm aitab ennetada loomade vahelist kaklust või kallaletungi ning samuti hoiab ka looma ennast ohtude eest, näiteks kaitseb kokkupõrke eest liikluses. Lisaks on oluline alati kaasas kanda kilekotte, et saaksid lemmiklooma väljaheite üles korjata ja lähimasse prügikasti ära visata.

Suitsetamine

Ilmade soojendes hakkavad silma ka suitsetajad, kes teevad suitsu koduaias või rõdul ja kodust väljas pargipingil või rannas. Sigareti põlemisel paiskub aga lendu suits, milles on mitu tuhat kemikaali ja sadu tervisele kahjulikke aineid. Sigaretisuitsu hingavad sisse ka ümbritsevad inimesed, kes on automaatselt passiivsed suitsetajad. Kindlasti tuleb arvestada naabritega ning avalikus kohas tuleb arvestada teistega. Näiteks bussipeatustes ja toitlustusasutuste terrassil on suitsetamine sootuks keelatud. Parim lahendus enda ja teiste jaoks on suitsetamine maha jätta või vähemalt valida mõni selline alternatiivne toode, mis suitsu ei tekita ja sisaldab vähemas koguses kahjulikke aineid. Lisaks suitsule kaasneb sigarettidega veel ka konireostus. Kuna konid sisaldavad toksilisi aineid ja plastikut, ei tohi neid kindlasti loodusesse visata, samuti suureneb soojal ajal ka tulekahjuoht.

Pallimäng

Suvi kutsub õue mängima erinevaid meeskonnamänge – kes jalgpalli, kes võrkpalli või hoopis lendtaldrikumängu. On ka neid, kes eelistavad mängida rahulikumas rütmis petanki. Igasugu mängude puhul, kus mõnda eset lennutatakse, on aga tarvis meeles pidada, et mängida tuleks kohtades, kus teised pihta ei saaks. Parim on valida avar plats, kus teised inimesed ei pea muretsema pallidega pihta saamise pärast. Samuti kui oled näiteks lendtaldrikumängus algaja, siis võiksid rannas või pargis teistest inimestest esialgu kaugemale minna.

Selleks, et kõigil oleks mõnus sooje ilmu väljas nautida, on mõistlik enne iga tegevust mõelda, ega see teisi inimesi ei häiri. Palju meeldivam on grillida, palli mängida või piknikku pidada teades, et sa ei ole kedagi välja vihastanud.