Vormsi Vallavalitsus teatab, et 04.07.2024-04.08.2024 toimub Kruusaaugu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik väljapanek. Vormsi Vallavolikogu võttis planeerimisseaduse § 87 lg 1 ja 5 alusel 14.06.2024 otsusega nr 13 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Rumpo küla Kruusaaugu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 1,1 ha ja see hõlmab Kruusaaugu (90701:002:0207) katastriüksust. Maa sihtotstarve on 100% elamumaa.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Kruusaaugu katastriüksusele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks, taristu lahendamine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev kuna soovitakse vähendada ranna ehituskeeluvööndit.

Vastuvõetud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda veebilehel www. https://vormsi.ee/ ning tööajal Vormsi vallamajas (Külamaja, Hullo küla).

Arvamusi saab esitada kirjalikult Vormsi Vallavalitsusele kuni 04.08.2024 postiaadressil 91301 Külamaja, Hullo küla, Vormsi vald, Läänemaavõi e-posti aadressil vv@vormsi.ee