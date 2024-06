Lääne Elu paberleht laupäeval, 15. juunil

Lääneranna vald ei loobu Metskülas koolimaja rendinõudest

Lääneranna vald annab loodavale Metsküla erakoolile tasuta kasutamiseks praegu koolimajas oleva inventari, kuid maja eest küsitavast kuurendist ei loobuta.

Seda, et kohtuasi ja rendinõue on omavahel seotud, vallavanem Saare ei eita.

Marju Kõivupuu: ükskõik, kuidas me leiname – on oluline, et õlg oleks toeks

Folklorist, kultuuriloolane ja kirjanik Marju Kõivupuu rääkis Haapsalu püha Johannese koguduse piiblitundide sarjas „Piibel köögis“ inimese viimasest teekonnast, matusekultuurist ja selle muutumisest.

Olen märganud, et lahkunute mälestamise komme on kolinud surnuaiapühadest jaanipäeva paiku hingedepäevale. Siis on inimestel vist rohkem aega. Nagu olen öelnud, puhkab eestlane jaanipäevast 20. augustini täie tõsiduse ja vastutustundega. Sibab ühelt kultuuriürituselt teisele, vahel tugevamad teevad päevaga kaks, sest toimub nii palju. Nii sobib vist hilissügisene aeg mäletamiseks paremini.