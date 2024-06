Ain Einberg: kokteilid tagahoovis ja parketil

Haapsalu on imeilus linn, kuhu suvisel nädalavahetustel voorib rahvast üle Eesti. Linna söögikohad rõõmustavad, käive kasvab, sest tulija tahab nii maitsvalt einestada kui ka head jooki pruukida.

Nõukogude aeg on nüüdseks unustatud ja rasvase prae kõrvale valge viina joomine pole enam moes. Alkoholi tarbimine on nõukogude ajaga võrreldes kõvasti vähenenud ja enim pruugitakse lahjemat kraami – veine ja kokteile, sekka ka õlut. Kokteilidega on aga probleem. Baarid korrutavad nagu ühest suust, et neid tellitakse väga vähe. Kokteilide segamine võtab veinipudeli avamisega võrreldes ka rohkem aega, pole saada vilunud kokteilimeistreid ja erilist tulu nendega jamamine sisse ei toovat.