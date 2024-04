Lääne Elu paberleht laupäeval, 6. aprillil

Rannarootsi muuseumis napib materjali varjevõrkude punumiseks

Juba kaks aastat Ukrainale varjevõrke pununud rannarootsi muuseum Haapsalus ootab stepivärvides riidekraami, et punujad ei peaks istuma, käed rüpes. Sõja algusest peale pole möödunud päevagi, kui muuseumi lae all mõrralina ei ripuks. Reede hommikul läks muuseumist Ukrainasse teele 147. varjevõrk, 148. ootas põrandal kinnituspaelu, 149. rippus lae all.

Kunstipeitus Haapsalu linnagaleriis

Läänemaa ühisgümnaasiumi ja Haapsalu kunstikooli õpilased defineerisid õnne ja ootavad kõiki Haapsalu linnagaleriisse kunstipeitust mängima. Kui heita pilk kunstisaali külalisraamatusse, nähtub, et esimesed otsijad on õnne leidnud. Lihtne see pole, sest labürindiks muutunud linnagaleriis võib kaotsi minna.

Herald Eelma: enne Puisesse tulekut ei olnud ma lilli joonistanud

Juba kümmekond aastat Läänemaal Puises elava graafiku ja raamatuillustraatori Herald Eelma töödega on tuttav suurem osa lugevatest inimestest Eestis. Ta on illustreerinud näiteks „Tõe ja õiguse“, „Kalevala“ ja „Nils Holgerssoni“.