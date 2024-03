Seitsme maa ja mere taga: pruutpaar teeveeres

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 13

IMG_20230722_153515 Mavis Grind Foto: Kaire Reiljan IMG_20230722_153541 Mavis Grind Foto: Kaire Reiljan IMG_20230722_153626 Mavis Grind. Foto: Kaire Reiljan image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Jõudnud õnnelikult tagasi Braesse, küsisime esmalt hotellist, kas pääseme oma tuppa, mis meil järgmiseks kaheks ööks koduks pidi olema. Tuba oli koristatud ja saime asjad ära panna. Kuna tühi kõht hakkas tunda andma, uurisime söögivõimaluste kohta. Hotelli administraator selgitas meile aeglaselt ja kõiki sõnu püüdlikult välja hääldades, ilmselt arvates, et välismaalastena ei saa me muidu aru, et hotelli restoran on avatud õhtu- ja hommikusöögiks, lõunaks aga mitte. Kui tahame hotellis õhtust süüa, tuleks enne ka laud broneerida. Broneerisime siis õhtusöögiks võimalikult hilise aja, et jõuaksime enne ringi sõita. Lõunat soovitas administraator süüa lähedalasuvas kiirsöögikohas.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!