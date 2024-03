Täna tähistatakse hea sõna päeva: ütle kellelegi midagi head

Hea sõna päev on Peaasi.ee poolt ellu kutsutud, et juhtida tähelepanu sellele, kui oluline on lisaks märkamisele ka teisi inimesi heade sõnadega tunnustada ja tänada.

Peaasi.ee veebis said inimesed kirja panna oma lemmiksõnu, millega tänatakse ja tunnustatakse sõpru, pereliikmeid, töökaaslasi.

Tänu väljendamiseks oli populaarseim sõna „aitäh“. Tunnustamiseks kasutatakse enim väljendeid nagu „sa oled imeline”, „sa tegid hästi”, „suurepärane töö”, „olen sinu üle uhke”. Välja toodud enim levinud ütlemine tunnustamiseks ja tänamiseks on „aitäh, et oled olemas“. Vähem levinud ilusad ütlemised olid veel: sa oled piisav, sinusarnaseid inimesi võiks rohkem olla, on tunda, et panustad kogu südamest!

Peaasi.ee tegevjuhi, kliinilise psühholoogi Anna-Kaisa Oidermaa sõnul võiks tunnustamine ja tänamine olla oluline osa meie igapäevaelust. „Teistele hästi ütlemine ja nende tunnustamine toob kaasa positiivseid emotsioone nii neile, kellele öeldakse, kui ka ütlejale endale. On leitud, et inimesed, kes regulaarselt avaldavad tänu ja tunnustavad teisi, kogevad suuremat rahulolu ja elurõõmu,” selgitas Oidermaa.

Hea sõna päeva tähistamine toimub kolmandat korda vaimse tervise vitamiinikuuri positiivsete emotsioonide nädala raames. Sel aastal on vitamiinikuuri fookuses töörõõmu, koolirõõmu ja elurõõmu esile toomine igapäeva toimetuste saginast.

Viis vaimse tervise vitamiini on uni ja puhkamine, tasakaalustatud toitumine, meeldivate emotsioonide kogemine, liikumine ja head suhted. Igal nädalal keskendutakse ühele vaimse tervise vitamiinile ja jagatakse soovitusi, kuidas nende abil vaimset tervist tugevdada ja vaimse tervise tasakaalu parandada. Vitamiinikuuris saab osaleda nii üksi, perega, sõpradega, meeskonnaga, kui ka klassi või kooliga.

Vitamiinikuuri jooksul saab täita testi, et välja selgitada, missugust vaimse tervise vitamiini kõige enam vaja on. Vaimse tervise vitamiinide testi saab teha siin: peaasi.ee/vaimse-tervise-vitamiinid/

Peaasi.ee tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas. Peaasi.ee on pälvinud oma tegevusega 2020 aasta tervisesõbra tiitli ning presidendi sotsiaaltöö aastapreemia. 2020. aasta lõpus tunnustati Peaasi.ee-d kodanikuühiskonna aasta tegija ja aasta vabaühenduse tiitlitega.