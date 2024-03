Lääne Elu paberleht laupäeval, 23. märtsil

Kliimaseadus võib turbatootmist pidurdada

Turvalepa turbaraba ümbruse külade elanikud nõuavad, et turbakaevanduse uuesti alustamiseks tuleks enne kindlasti koostada keskkonnamõjude hinnang. Teisipäeva õhtul arutati turbatootmise teemal Taeblas Lääne-Nigula vallamajas. Hilisõhtul aga selgus, et Turvalepa turbatootmisala keskkonnaloa taotlus on koostamisel oleva kliimaseaduse tõttu küsimärgi all.

Kunagine vallavanem koostas arvutiõpiku

Kunagine Martna vallavanem Tiiu Aavik koolitab juba neljandat aastat täiesti algajaid arvuti- ja nutitelefonikasutajaid ning pani kokku arvutiõpiku. Kaheksa aastat kunagist Martna valda juhtinud ja seejärel elus kannapöörde teinud Aavik on arvutiõpetust jaganud üle 300 inimesele. Ikka printsiibi järgi, et õppida pole kunagi hilja, kui inimene õppida tahab, rumalaid küsimusi ei ole olemas ja kõige tähtsam on aru saada.

Lapsepõlv Siberisse küüditatuna

Peagi on möödumas 75 aastat päevast, mis puudutas pea igat Eesti peret. Päevast, mil küüditati ligi 22 000 eestlast kaugele tundmatule maale, kus temperatuur langes talvel kuni –54 ja suvel tõusis kuni +33 kraadini – see oli Siber Venemaal. Nelja-aastasena koos ema ja õega Siberisse küüditatud Sirje Tarve meenutab väljasaatmist ja elu Siberis.