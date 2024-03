10 asja, mida teada enne kasko kindlustuse sõlmimist

Foto: Pexels

Kaskokindlustus – kas ja miks seda vaja on?

Kui liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, mis katab ainult kolmandatele osapooltele tekitatud kahju (ehk kui oled näiteks põhjustanud liiklusõnnetuse, siis liikluskindlustus sinu enda autole tekkinud kahjusid ei kompenseeri), siis kaskokindlustus on vabatahtlik kindlustus, mis katab ka sinu autole tekkinud kahjud.

Kaskokindlustus katab näiteks ka sellise kahju, mis on tekkinud loodusõnnetuse tõttu (näiteks tormiga kukkus autole suur puuoks, mis tekitas kahjustusi või on tekkinud suure vihmavee tõttu üleujutus). Kaskokindlustuse kaitse all on lisaks eelnevale vargus ja röövimine.

Kui kaskokindlustus on tehtud, siis ei pea muretsema selle pärast, kui kulukaks õnnetus läheb ja ei pea muretsema tekkinud kahju eest ka sellises olukorras, kus süüdlane ei ole teada.

Mida tuleks teada enne kui kaskokindlustus sõlmida?

1. Tegemist on vabatahtliku kindlustusega

Kui liikluskindlustus on kohustuslik ehk igal inimesel peab liikluskindlustus olema sõlmitud, siis kaskokindlustus on puhtalt vabatahtlik (välja arvatud liisingus olevate sõidukite puhul, kus pangad enamasti kaskokindlustust nõuavad).

2. Kaskokindlustust saavad teha kõik Eesti liiklusregistris olevate sõidukite omanikud või vastutavad kasutajad

Kaskokindlustust on võimalik sõlmida Eesti liiklusregistris olevatele sõiduautodele, väikeveokitele, haagistele, bussidele ja mootorratastele. Kaskokindlustust saab sõlmida kas nimetatud sõiduki omanik või vastutav kasutaja. Näiteks kui auto omanikuks on pank ehk auto on ostetud liisinguga, siis vastutav kasutaja ehk liisinguvõtja võib sõlmida kaskokindlustuse lepingu. Liisingus olevate autode puhul on kaskokindlustuse tegemine enamasti üheks eeltingimuseks liisinguandja poolt. Soovitatav on siiski omada kaskokindlustust ka pärast liisingu perioodi lõppemist, et tagada turvatunne.

3. Kaskokindlustuse sõlmimisel tuleks läbi mõelda, millisel territooriumil see peaks kehtima

Kaskokindlustuse saab teha nii, et see kas kehtib ainult Eestis või lisaks ka teistes (valitud) riikides. Seega kui on kindel, et autoga väljaspool Eestit ei sõideta, ei ole mõistlik ka täiendavalt kulutada kaskokindlustuse lisakaitse peale, mis kehtiks väljaspool Eestit. Samas kui aeg-ajalt tuleb ette autoga välisreise näiteks Soome või Rootsi või ükskõik millisesse teise riiki, siis tuleks kaaluda kaskokindlustuse laiendamist ka teistele riikidele.

4. Sina ise saad valida, millist paketti soovid

Kaskokindlustust pakuvad mitmed erinevad ettevõtted, mistõttu on võimalik koostada võrdlusi erinevate teenusepakkujate pakettide ja nende hindade osas ning leida endale sobivaim pakett. Pakettide valikul võib abiks võtta ka kasko kalkulaatori, mis aitab otsust langetada. Kaskokindlustuse puhul on alati vajalik määrata ka omavastutuse määr.

5. Millist kaitset kaskokindlustus võib katta?

Kaskokindlustus võib katta erinevaid kaitseid – näiteks autoabi, asendusauto kasutamise võimalust, klaasiparandust ning erinevaid lisakaitseid. Allpool oleme täpsemalt lahti kirjutanud, mida ühe või teise kaitse all silmas on peetud.

Autoabi

Kui on vaja abi näiteks katki läinud rehvi vahetamisel või sõiduki pukseerimisel remondiettevõttesse, saab kutsuda autoabi. Vahel võib juhtuda ka see, et bensiin saab ootamatult otsa või auto sõidab teelt välja ning on vaja abi selleks, et auto taas sõidukorda saada. Keerukaks võib osutuda ka liiklusõnnetuse korral dokumentide vormistamine, mistõttu on hea, kui tekkinud küsimustele saab vastused vaid ühe telefonikõnega.

Autoabi teenus on ööpäevaringne teenus, mis tähendab seda, et abi saab iga kell. Autoabi kehtib kaskokindlustuse lepingus toodud territooriumil.

Klaasiparandus

Kui esiklaasile on tekkinud täke, tuleks pöörduda klaasiparandustöökotta. Alati ei ole vajalik esiklaasi välja vahetada, vaid on võimalik täkkega klaasi parandada. Kui klaasile on jtekkinud täke, siis on see üsna kindel, et klaasi võib tekkida mõra. Varem töökotta pöördumine võib ära hoida olukorra, kus nähtavus halvemaks läheb ja terve klaas välja vahetamist vajab.

Asendusauto

Täiendav kaitse, mida kaskokindlustuse raames pakutakse, on asendusauto kasutamise võimalus ajal, kui auto on paranduses. Asendusauto pakub võimaluse teha oma igapäeva toimetusi samal viisil, nagu enne ning liikuda ringi (ilma et peaks kasutama taksot, Bolti või ühistransporti). Asendusauto kasutamise võimalus on väga mugav ja sellesse tasub panustada.

Lisakaitsed

Lisakaitsete all võivad erinevad teenusepakkujad pakkuda erinevaid lisakindlustusi. Näiteks reisitõrke kindlustus, liisingumakse kindlustus, reisijate õnnetusjuhtumikindlustus jne. Seega tuleks lähtuda enda vajadustest ja riskidest ning seejärel valida vajalikud lisakaitsed. Kui lisakaitseid ei ole vaja, siis ei ole mõtet ka endale lisakulu sellega tekitada.

6. Sina ise saad valida, kas kindlustuse eest maksed on igakuised, kord kvartalis, kord poole aasta jooksul või üks kord aastas

See valik on puhtalt sinu enda otsustada, kuidas on maksete tegemine kõige mugavam ja kas soovitakse hajutada kulusid igakuiste kuludena või teha makse näiteks üks kord aastas.

7. Hea abivahend on kasko kalkulaator

Kasko kalkulaator on selline abimees, mis aitab välja valida ja arvutada kaskokindlustuse hinna. Kalkulaatorisse tuleb sisestada oma sõiduki registreerimismärk ning hõlpsalt saab võrrelda umbes kaheksat erinevat teenuse pakkujat omavahel, misjärel on võimalik sõlmida just selline kaskokindlustuse leping, mis sulle sobivaim on.

8. Kasko pakkumise küsimine ei kohusta lepingut sõlmima

Oluline on silmas pidada, et kui küsid kasko pakkumist ehk teed päringu kasko hinna osas, siis ei ole kohustust lepingut sõlmida, vaid saad veel valida ja rahulikult otsustada.

9. Kaskokindlustus ei kata tavapärast kulumist ja vananemist

Kindlasti ei saa eeldada, et kaskokindlustuse kaitse alla kuluks sõiduki tavapärane ehk loomulik kulumine ning vananemine. Kaskokindlustus on kindlustus, mis katab autole tekkinud kahjud.

10. Kaskokindlustus ei kata tahtlikult tekitatud kahju

Kui sõidukile on kahju tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu, ei kaeta kaskokindlustuse poolt tekkinud kahju. Kahju ei hüvitata näiteks juhul, kui olete hoidnud võtmeid hooletult või jätnud auto aknad lahti või uksed lukustamata ning seetõttu on sõiduk varastatud, olete ületanud olulisel määral kiirust ja sellest tulenevalt on kahju tekkinud. Alati tuleks hoolikalt lugeda kaskokindlustuse lepingut, kus on täpselt kirjas, millistel tingimustel tekkinud kahjud hüvitatakse.