Paralepas tehti tuleohtlikku ahju tuli

13. jaanuaril kell 12.22 said päästjad teate, et Paralepa alevikus Nelgi tänaval on tehtud tuli ahjudesse, mille seisukord on äärmiselt halb ja tuleohtlik.

Päästjad on selles kodus korduvalt kodunõustamist tegemas käinud ning tuleohtlikkusele tähelepanu juhtinud. Olukord ei olnud ka hetkel muutunud – väga halvas seisus pliidi ja ahju all oli tuli, korstnapitsid lagunenud, lisaks oli küttematerjal ladustatud pliidi ja ahju peal ning küttekeha kõrval.

Päästjad proovisid lahendada nii palju olukorda kui võimalik, et oleks pisutki ohutum, kuid esimesel võimalusel peab elamist kontrollima tulema pottsepp ja ka korstnapühkija.