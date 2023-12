Lahtikäiv diivanvoodi pesukastiga hoiab sinu kodus ruumi kokku

Aina enam muutuvad oluliseks nutikad lahendused, et paigutada ära kõik vajaminev ja kasutada olemasolevat ruumi võimalikult targal viisil. Üheks suurepäraseks mööbli esemeks on siinkohal lahtikäiv diivanvoodi pesukastiga, mahutades nii palju asju kui ka pakkudes lisa magamispinda. Kuidas valida ja paigutada lahtikäiv diivanvoodi oma koju?

Foto:pexels.com

Lahtikäiv diivanvoodi pesukastiga või ilma?

Diivanvoodi võib olla erineva suuruse ja kujuga, samuti mõnel tootel on olemas spetsiaalne pesukast, kuhu saab asju asetada. Milline aga valida?

Lahtikäiv diivanvoodi pesukastiga – miks valida?

Mahutab palju esemeid nagu voodipesu, suuremaid üleriideid, mida parasjagu ei kasutata või midagi muud;

Sobib hästi kodudesse, kus on elab suurem pere või käib palju külalisi, sest diivanvoodid on üldjuhul suured ja mahutavad istuma vähemalt 4 inimest.

Diivanvoodi konstruktsioon on vastupidav ja mugav ning pakub magamiskohta, kui on vaja võõrustada külalisi.

Ilma pesukastita diivanvoodi vahe on selles, et sellega ei tule kaasa nii öelda panipaika ja tihtipeale on need diivanid õhulisema ja kergema disainiga, hoides diivani aluse lahtisena.

Milline lahtikäiv diivanvoodi valida ?

Lisaks sellele, et on olemas lahtikäiv diivanvoodi pesukastiga ja ilma, eristuvad need ka disaini, suuruse ja materjali poolest. Suurde ruumi sobib hästi nurgadiivan, mahutades palju inimesi ja pakkudes võimalust asetada oma jalgu pikalt ette. Väiksemad, kahe kuni kolme kohaga lahtikäivad diivanvoodid sobivad ka väiksemasse elutuppa. Juhul, kui on soov suurema istumispinna järele, saab suuremasse tuppa asetada nii ühe väiksema ja teise suurema diivanvoodi.

Lahtikäiv diivanvoodi pesukastiga või siis ilma selleta peab olema piisavalt suur, et mahutada vähemalt sinu pere. Samal ajal veendu aga ka selles, et suurus on piisav sinu elutuppa. Üks peamisi vigu, mida diivani valikul tehakse, on liiga suure toote valimine. See küll mahub hästi ruumi, aga võtab liialt suure ala ja mõjub suure ja raskena, muutes kogu ruumi väiksemaks.

Viimaseks, vaata, mis materjalist on diivanvoodi valmistatud. Oluline on, et see oleks kergelt puhastatav ja tugev, eriti juhul, kui sul on kodus kass, kes võib kangast küüntega kriipima hakata.

