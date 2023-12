Onu Vanja lõpetab Lihulas

Rakvere Teatri legendaarne lavastus „Onu Vanja” lõpetab oma lavatee just Lihulas, kus 12. detsembril kell 19 antakse viimane etendus.

Foto: Alan Proosa

Anton Tšehhovi „Onu Vanja” tegevus toimub metsade keskel maamõisas, mida võtab vaevaks külastada haritud professor oma glamuurse noore naisega. Nende tulek pöörab pea peale mitte ainult mõisaelanike senise elukorralduse, vaid ka nende hinged.

Lavastaja Eili Neuhausi sõnul on “Onu Vanja” ühe perekonna lugu, mis esmapilgul tundub lihtsana, kuid Tšehhovi puhul oleks selline hinnang kuritegu. “Ta on lihtsalt nii suur meister, kes oskas tindi, paberi ja sõnadega lahti muukida või vähemalt viidata inimesele, kes oma igatsustes muutub järsku elavaks. See näitemäng on üks sügavamaid ja inimlikumaid draamatekste, mida ma seni olen pidanud lavastama. See lugu räägib ka armastusest, üldinimlikest suhteprobleemidest, aga minu jaoks eelkõige inimesest, kes on tahtnud elada oma elu võimalikult hästi ning ühel hetkel küsib ta iseendalt, mida ma elult tahan?”

Osades Ülle Lichtfeldt, Jaune Kimmel, Helgi Annast, Eili Neuhaus, Hannes Kaljujärv (Vanemuine), Velvo Väli, Peeter Raudsepp ja Tarmo Tagamets (külalisena). „Onu Vanja” pälvis 80. hooaja publikupreemia.