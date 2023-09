Lääneranna valla avalike suhete spetsialistina alustas tööd Lilli Lumera.

Lumera ütles Lääne Elule, et kandideeris Lääneranna valla avalike suhete spetsialisti kohale, sest otsis parasjagu tööd ning turundus, reklaam ja avalikud suhted pakuvad talle huvi. Lumera märkis, et on töötanud Pärnu Postimehe fotograafina ning kant on talle tuttav ja armsaks saanud.

