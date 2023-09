Politsei: Läänemaa naine langes kelmi ohvriks

8. septembril teatati politseile, et Läänemaal elav naine langes kelmuse ohvriks. Päeva varem oli naine saanud kõne inimeselt, kes väitis end olevat politseitöötaja ja andis teada, et naise pangakonto on hõivatud ja tema nimele on võetud laenu. Anydesk programmi kasutades sai helistaja ligipääsu naise andmetele ja võttis tema nimel laenu. Laen kanti naise kontolt edasi võõrale kontole. Kokku tekitati kelmusega varalist kahju ligi 2300 eurot.

9. septembril sai politsei teate, et Haapsalus eramaja hoovis tekkis naabrite vahel konflikt, mille käigus 65aastane mees läks kallale oma 52aastasele naabrinaisele.