Koolialguse avalöögi Haapsalus andis villemdrillem

Fotod: Urmas Lauri

Haapsalus laulis kultuurimaja rõdusaalis kooliaasta avatuks villemdrillem.

Kooliaasta kuulutas avatuks linnapea Urmas Sukles. Pikkka kõnet ta ei pidanud, vaid kutsus kohe lavale villemdrillemi.

Hetkel on villemdrillem Spotify’s kohalikul turul kolmas kõige kuulatum artist, tema kõik tänavused reliisid (“hoia end” & “kinnisilmi”) on läinud number üheks, teatas Haapsalu linnavalitsus oma kodulehel. Tema viimane soolosingel “leekiv armastus” on püsinud kõige kuulatum laul selle avaldamisest saadik. Sügiseks lubab ta uut albumit.

Haapsalu koolide uue õppeaasta algause kontserti plaaniti esialgu pidada kultuurikeskuse ees, kuid vihmaohu tõttu peeti see rõdusaalis.