Lugeja küsib: kas tööandja on kohustatud töötasu tõstma?

Inflatsioon on kõrge ja hinnad aina kasvavad. Kas tööandjal on kohustus mingi aja tagant palka tõsta?

Töösuhte alguses lepitakse kokku töölepingu olulistes tingimustes, milleks on ka töötasu. Töölepingus kokkulepitud tingimusi saab muuta poolte kokkuleppel.

Töötasu alammäärast madalamat tasu töötajale maksta ei tohi, sellest kõrgem tasu on juba poolte kokkuleppe ja läbirääkimiste küsimus. Töötajal on õigus taotleda tööandjalt sobivaid töötingimusi, sealhulgas ka töötasu tõstmist. 2022 augustis jõustunud töölepingu seaduse muudatusega, lisandus tööandjale kohustus töötaja taotlusele vastata 14 kalendripäeva jooksul ja keeldumise korral otsust põhjendada. Seega pole tööandjal kohustust soovitud töötasu võimaldada, küll aga võiksid asjaosalised koos leida võimalusel mõlemat poolt rahuldava lahenduse. Keeldumisel peab tööandja põhjendama, miks pole taotluse rahuldamine võimalik.

Paljudes ettevõtetes on läbipaistvad ja õiglased palgasüsteemid, näiteks palgajuhend. Seega tasub töötajal olla teadlik, kas ka tema tööandjal on töö tasustamise ja töötasu tõstmise ettevõttesisene kord. Tööandja kohustus on järgida võrdse kohtlemise põhimõtet ehk töötajad peavad saama sama töö eest võrdselt tasustatud. Töötasu makstakse eelkõige vastavalt tööle ja selle väärtusele, mitte lähtuvalt töötaja isikust. Asjaolu, missugune inimene tööd teeb, ei tohi mõjutada tasu suurust. Küll aga võib töötasu suurust mõjutada näiteks kogemus, kvalifikatsioon, töö tulemuslikkus.

Enne palgaläbirääkimisi on võimalik uurida statistikaameti palgarakenduses, milline töötasu on sarnastel ametikohtadel Eestis ja ka maakonna piires. Ametnike palgaandmeid avalikustab rahandusministeerium oma kodulehel. Uurida võib ka töökuulutusi, milles töötasu on avalikustatud, suhelda kolleegidega, kuna töötasu ei tohi olla töölepingus määratletud ärisaladusena, millest töötaja kellegagi kõneleda ei või.

Piia Paula Tarvis

Tööinspektsiooni nõustamisjurist