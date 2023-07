Kuidas valida vastupidavad ja stiilsed riidekapid – räägime materjalist ja konstruktsioonist

Foto: K-rauta.ee

Riidekapp on hädavajalik mööbliese igas kodus. Riidekapid peavad ära mahutama kõik riided ja muud aksessuaarid. Oma magamistuba või muud ruumi sisustades on õige riidekapi valik väga oluline, kuna tegu ei ole hooajakaubaga, vaid mööbliesemega, mis võiks pikemalt kesta. Siin on abiks mõned punktid, mis võivad ostu sooritamise lihtsamaks teha.

Suurus

Kõige esimesena tuleks üle vaadata, kui suurt riidekappi on vaja. Kaardista oma reaalsed vajadused ning arvesta, millise hulga riideid peaks kapp mahutama. Riiete hulk võib muidugi igal ajal muutuda, näiteks talveriided võtavad tunduvalt rohkem ruumi kui kerged suveriided.

Võta appi ka mõõdulint, et teaksid, kui palju ruumi saad arvestada kapi jaoks. Ära unusta ka lahtikäivaid uksi ja sahtleid, sest ka need peavad täies ulatuses avanema.

Vähese ruumi tõttu ei pea loobuma mõttest osta suur riidekapp – lahenduseks võib olla nurgakapp, lükanduksed või laeni sisseehitatud kapp. Need võivad olla tõelised ruumisäästjad! Kui tuba on eri kujuga, näiteks asub väljaehitatud pööningul, siis võib sisseehitatud kapp olla mõistlik lahendus, kuidas muidu raisku minevat ruumi ära kasutada.

Sisu ja mahutavus

Ka suures kapis võib tulla ruumipuudus. Kui omad palju kleite, pintsakuid või triiksärke, siis võid vajada laiemat stangeala. Sahtlid võivad olla väljatõmmatavad, riiulid kõrged ja sügavad või hoopiski madalad ja tihedad. Mida sügavamad riiulid, seda rohkem riideid sinna mahub.

Kui soovid eraldi ala jalanõude hoiustamiseks, siis on võimalik leida ka ekstra jalanõuriiuliga mudel või panustada hoopiski eraldi kappi. Mõnikord on riidekappidel ka erinevad panipaigad ja peegel.

Paljud peavad liuglevaid peegeluksi praktiliseks lahenduseks, kuna peegel muudab ruumi visuaalselt suuremaks. See stiil sobib enamike interjööridega ning peeglit on alati vaja.

Seega – uuri erinevaid lahendusi ning leia enda vajaduste jaoks parim.

Disain

Lisaks kõigele muule on loomulikult oluline ka see, kuidas riidekapp sobib ülejäänud interjööriga. Kas toastiil on modernne, rustikaalne või vintage? Kuigi skandinaavialik läikiv valge kapp võib olla väga stiilne, ei pruugi see igasse majja sobida. Sama võib öelda ka suure massiivse tumeda täispuidust riidekapi kohta. Seega jälgi kindlasti, et riidekapiga sobiks ka ülejäänud mööbel, nii stiili kui ka värvi poolest.

Foto: K-rauta.ee

Materjal

Riidekapid ei ole hooajaline kaup, mida iga aasta vahetatakse. Sellepärast võiks riidekapp olla piisavalt tugev ja vastupidav, et kesta aastaid. Millisest materjalist kappe tehakse?

Täispuidust riidekapid

Täispuidust riidekapp on loodud kestma. See on tugev ning ei ole vaja karta, et sahtlid järgi annaksid või kapp kuidagi logiseks. Kappe tehakse enamasti lehtpuidust, aga ka männist. Puidutoon on mahe, naturaalne ning seda annab erinevat tooni peitsida.

Täispuidust riidekapid on aga üsna rasked, nii et hiljem suurt kappi ümber tõsta on küll võimalik, aga keeruline. Samuti ei sobi need mitte iga interjööriga kokku.

Spoonplaadid

Kui päris täispuidust mööbel kõne alla ei tule, siis ka spoon on naturaalne materjal. Spoonikiht kinnitatakse näiteks mdf või puitlaastplaadile, luues mulje täispuidust. Iga muster on unikaalne ja kordumatu.

Lamineeritud puitlaastplaat

Lamineeritud puitlaastplaadist mööbel on soodne ning võimaldab väga erinevaid disaine. Selline riidekapp võib olla rõõmsavärviline, läikiv, puitimitatsiooniga ja palju muud. Miinuseks, et puitlaastplaat võib olla tundlik niiskuse suhtes.

Melamiinplaat

See täissünteetiline materjal on tuntud ka kui kunstspoon, kuna tihtipeale imiteerib see samuti puidumustrit. Melamiinplaati kasutatakse tihti odavama klassi mööbli valmistamisel, kuna see võimaldab hinna soodsama hoida.

Tihti on ka suured liuguksed tehtud melamiinplaadist. Mõnikord on see ka teiste materjalidega kombineeritud, näiteks sisu on melamiinplaat ja kapiuksed spoonist.

Nipid, kuidas valida riidekapid, mis on tugevad ja vastupidavad

Materjal ei ole ainus, mis määrab riidekapi vastupidavuse. Kapi konstruktsioonid peavad olema tugevad ja hästi kinnitatud. Kapp ei tohi kuskilt logiseda või kõikuda.

Paljude riidekappide nõrkus on tagasein. Tihti on see vineerist ja nõrgalt kinnitatud, seega kui kappi on palju riideid surutud, tuleb see lahti. Kui tagasein ei ole aga korralikult kinni, ei pruugi kapp enam nii tugev olla.

Ka kõige tavalisemad riiulid peavad olema hästi valmistatud, tugevad ja korralikult kinnitatud. Kui tavaliselt on raamaturiiulitega probleem, et raskus vajutab plaadi looka, siis ajapikku võib see ka kehvemast materjalist riidekapiga juhtuda. Seega vaata, et riiul oleks tugev ning riidepuude osa kannataks piisavalt raskust.

Väljatõmmatavad sahtlid peavad jooksma veatult ega tohi liiga kergelt oma siinilt maha joosta. Võid kaaluda ka puutega avanevad sahtleid või aeglaselt sulguvaid.

Liuguksed aitavad kõvasti ruumi säästa, kuid ka nende puhul võivad kehvasti ehitatud või kinnitatud siinid olla pigem nuhtluseks. Uksed võivad siinidelt maha tulla, kinni jääda jne. Seega, ära hoia kokku ja vali kvaliteet.

Foto: K-rauta.ee

Kokkuvõtteks

Ükski magamistuba või lastetuba ei ole täiuslik ilma riidekapita. Kappe on väga lai valik erinevatele vajadustele ja maitsele, seega enne ostu mõtle hoolikalt läbi, mida ühes kapis vajad.

Külasta alustuseks K-rauta veebikaubamaja, kus saad mugavalt kogu valikuga tutvuda kodust lahkumata. Ja pea meeles – sa väärid alati parimat!