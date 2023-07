Lääneranna kruusakarjäärist varastati kruusa

19. juulil alustati kriminaalmenetlust selles, et perioodil eelmise aasta sügisest kuni tänavu juuli alguseni on Lääneranna vallas kruusakarjäärist varastatud ligi 600 kuupmeetrit ehituskruusa. Vargusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul umbes 11 900 eurot.