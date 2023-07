 Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi noormängija pürib kõrgele

Jalgpalli liit korraldab juba mitu aastat tüdrukutele piirkondlikke talenditreeninguid.

Eesti jagatakse justku kolme tsooni, kus siis iga tsoonis keskuses käivad nädalas korra toimuvad treeningud.

Sel aastal algasid treeningud juba märtsi lõpus. 2010. aastal sündinud tütarlapsed, keda selles piirkonnas tegutsevad klubid välja olid valinud, said jalgpalliliidu treenerite käe all kvaliteetsetest treeningutest osa.

Kaheksa ühistreeningu järel valisid aga iga piirkonna treenerid välja need jalgpallurid, kes moodustasid piirkonna koondise Tallinnas toimuvateks mängudeks.

Ühisel mängupäeval mängivad siis piirkonnad kõik omavahel läbi. Just see on esimeseks sammuks 12-13-aastasele noorele jalgpallurile, kus saad oma esimese kogemuse suures jalgpallis. Mängud on 11v11 vastu ja kohtumised toimuvad täisväljakul. Esimeseks mängupäevaks oli 20. juuni. Nüüd on tulemas teine mängupäev, kui Sportland Arenal kohtutakse 25. juulil.

Kaheksa treeningut Pärnu piirkonnapunktis tegi ilusasti kaasa Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi noormängija Radele Kanter. Ta oli väga tubli ja treenerid valisid ta Pärnu piirkonda esindama esimesel mängupäeval, 20. juunil.

13- aastane Kanter õpib Lihula gümnaasiumis ja on jalgpalliga tegelenud viis aastat. Praegu tema kodupiirkonnas tüdrukutele eraldi jalgpalligruppi ei ole. Noore vapra jalgpallitüdruku treeningud mööduvad koos teiste tüdrukutega poistega treenides. Lisaks treenib ta koos klubi naiskonnaga.

Kanter tegi korralikud mängud esimesel mängupäeval. Nüüd valiti ta Pärnu piirkonda, kus on mängijaid seitsmest jalgpalliklubist esindama teisekski talendritreeningute mängupäevaks 25. juulil. Sportland Arenale sõidab Pärnu tsooni 18 liikmeline koondis.

Kanter on üks tüdrukutest, kes jätkab tillukese maaklubi tüdrukute ja naiste jalgpalli edukat lugu. 2008. aastal algasid Lõuna-Läänemaa JK-s treeningud tüdrukutele. Eesti noorte meistrivõistlustel on neli korda jõutud esikuuikusse. Kirkaim medal võideti 2009. aastal, kui saadi kaela pronksmedalid.

Paljud klubist sirgunud naismängijad on jõudnud Eesti noortekoondistesse ja mängima ka Eesti naiste meistrliigasse. Sandra Pärnpuu, Avey Kuldsalu, Marjana Kuldsaar, Trinity Õismets on mõned näited klubis tehtud tüdrukute jalgpallitööst. Praegu esindab klubis alustanud naismängijates koosnev Lõuna-Lääenmaa JK naiskond Eesti naiste rahvaliigas.