Kohus jättis Metsküla kooli õiguskaitseta

Teist korda halduskohtust esmast õiguskaitset taotlenud väike Metsküla kool jäi sellest ilma, sest kohtu hinnangul ei ilmnenud mingeid uusi asjaolusid ja tegu oli korduva taotlusega. Seega ei näe kohus vajadust koolile uuesti õiguskaitse anda ja Lääneranna vallavolikogu otsus kool sügisest kinni panna on jõus.

Metsküla kooli lastevanemad leidsid, et pärast seda, kui Tallinna ringkonnakohus õiguskaitse tühistas, sattusid nad väga keerulisse olukorda – vähem kui kahe kuuga tulnuks neil leida lastele uus kool ja korraldada oma elu ümber. Kuna ringkonnakohus leidis, et kool ei vaja õiguskaitset, et anda lastevanematele aega, siis pole halduskohtul võimalik samal põhjusel uuesti õiguskaitset kohaldada.

