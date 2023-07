Kallis rahvas, täna peame rääkima meie noorte kooliharidusest. Just praegu, kui meie pojad ja tütred on lõpetanud kellel põhikooli, kellel gümnaasiumi, kellel nad ikka on need lõpetanud ja pole mitte lõpueksamitel läbi kukkunud, nagu kuuldavasti väga paljudega see aasta juhtus. Lugesin ajalehtedest neid uskumatuid numbreid, kui massiliselt halbu tulemusi saadi matemaatika ja emakeele lõpueksamitel, ning mu süda otse purskas verd ning silm pisaraid.

