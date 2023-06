Haapsalu küsib raudtee tarvis riigilt maad

Haapsalu küsib riigilt maad Uuemõisa rongipeatuse kõrvale parkla ehitamiseks. Haapsalu linnavalitsus küsib volikogult luba Ehitajate tee 19a krundi riigilt tasuta omandamiseks, et tulevase rongipeatuse kõrvale ehitada 18kohaline parkla ja parklat ooteplatvormiga ühendav kergtee.

Haapsalu aselinnapea Helen Rammu sõnul arutas maa-amet, kellele peaks maa kuuluma, sest raudtee projektiga on sinna planeeritud parkla. „Lõpuks leiti, et parklate korraldus on omavalitsuse ülesanne,” ütles Rammu. Maa endale saamiseks tuleb linnavalitsusel esitada taotlus riigivara omandamiseks, seejärel saab kooskõlastada projekteerimistingimused.

Parklasse kavandatakse vähemalt 18 sõiduauto parkimiskohta, kaks kohta bussidele ning vähemalt kaks kohta puuetega inimestele ja kaks elektriautode laadimiskohta. Parklat on võimalik hiljem poole suuremaks ehitada.