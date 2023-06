Läänemaal jätkub jaanituld nädalaks ajaks. Vaata tänaste pidude kohta

Esimene jaanimöll peeti maha läinud nädala reedel Kirimäe mõisas, kus esines ansambel Metsatöll, viimased jaanikud on 24. juunil.

Vastukaaluks suurtele ansamblitega jaanipidudele korraldab Liina Meta Kuuskman 24. juuni õhtul Liivil maarahva leedotule, et päeva rahvalikult veeta. Kuuskmani sõnul kipub tänapäeval suvise pööripäeva tähistamine muutuma diskoks ja läbuks, mis see päev algselt olnud pole.

Kuuskmanni sõnul on leedotuli olnud püha tuli, kus ei põletata vanu karpe ega suitsukonisid. Pööripäeva aegsetest tegevustest sõltub tema sõnul inimeste edasine käekäik. Leedoaja püha tule ja kiikumisega saab tugevdada tervist, tuua rõõmu ja küllust. „Kiikumine on vana taig,” ütles Kuuskman. Taig on tegevus, millega saab soovida head ja positiivset, aga ka halba.

Leedopeol ei saa ka tänapäeval traditsioonilist jaanipäevatoitu grill-liha. Kuuskmani sõnul olid vanasti leedotoidud piimapõhised tooted, sest piima oli laialt saada – nii ka maarahva leedotulel. Leedotulel esineb Risti poiste AM Duo, pärimuslikke mänge ja tantse õpetab Kail Visla. Kuuskman teadis, et leedotulele tulevad ka inimesed, kellel on pill kaasas, nende pillimängu saatel saab õppida näiteks labajalga – seda tehakse tantsuklubide stiilis, kus harjutatakse niikaua, kuni kõigil osalistel on tants selge.

Läänemaa jaanituled

23. juuni

15 Panga küla jaanituli. Jaaniloterii, batuut, hobusõit, rallisimulaator, Lõuka talu miniloomaaed, jaanipäeva mängud, taidlejate etteasted, esineb AM Duo. Lõke süüdatakse kell 21.30, esineb ansambel Respekt.

Jaaniloterii, batuut, hobusõit, rallisimulaator, Lõuka talu miniloomaaed, jaanipäeva mängud, taidlejate etteasted, esineb AM Duo. Lõke süüdatakse kell 21.30, esineb ansambel Respekt. 18 Vedra jaanipäev Eringe veski juures. Esinevad Parvepoisid, DJ Felix

Esinevad Parvepoisid, DJ Felix 19 Roosta jaanipidu. Ansambel VaReS, DJ S-ö-ö-r-e-n, pilet 5 eurot

Ansambel VaReS, DJ S-ö-ö-r-e-n, pilet 5 eurot 20 Jaaniõhtu Ridase vabaõhuplatsil. Rahvatantsuansambel Kajakas, ansambel Fookus, DJ Cozzo

Rahvatantsuansambel Kajakas, ansambel Fookus, DJ Cozzo 20 Virtsu jaanituli Vanalinna sadamas, vihmase ilmaga rannahoone juures. Tantsuks ansambel Hollarii, rahvalikud laulud ansambli Metsik Lääs 3 saatel.

vihmase ilmaga rannahoone juures. Tantsuks ansambel Hollarii, rahvalikud laulud ansambli Metsik Lääs 3 saatel. 20 Koonga jaanituli Lubja tammikus. Esineb Lõõtsavägilased. Pilet 5 eurot

Esineb Lõõtsavägilased. Pilet 5 eurot 21 Kullamaa jaanipäev Kullamaa Linnamäel. Esinevad Kullamaa muusika seltsi sõprade orkester ja ansambel Kahevahel

Esinevad Kullamaa muusika seltsi sõprade orkester ja ansambel Kahevahel 21 Rõude jaanituli. Esineb ansambel Karavan, pilet 12 eurot

Esineb ansambel Karavan, pilet 12 eurot 21. Vormsi jaanituli Hullo peoplatsil. Tantsuks ansambel Tuulelõõtsutajad

24. juuni