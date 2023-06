Lihula gümnaasiumi direktori konkursile laekus neli avaldust, kolm kandidaati pääses vestlusele.

Lääneranna haridusjuht Jane Mets ütles, et kolme kandidaadiga vesteldakse tuleval esmaspäeval. „Üks ei vastanud nõuetele,“ märkis Mets. Kolmest vestlusvooru pääsenud üks on kohalik. Kõik kandideerinud on mehed. „Minul on lootust ja isegi mitte ühe, vaid kõigi kolme osas,“ ütles Mets.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!