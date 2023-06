Malle-Liisa Raigla fotod

Haapsalus üles kasvanud baltisakslase Fred von Hoerschelmanni jutukogumiku „Tondilinn. Lugusid Haapsalust” ilmumine eesti keeles avab meile ukse seni varjus olnud maailma.

Mul on elus olnud kaks suurt üllatust – üks oli Ilon Wikland, kelle kohta ma lapsepõlves ei teadnud, et tegemist on nii tuntud haapsallasega, ja teine on Fred von Hoerschelmann,” tunnistas Läänemaa muuseumi juht Anton Pärn teisipäeval Fannyhofi villas „Tondilinna” esitlusel.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!