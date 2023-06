Läänemaa parim korvpallimeeskond on Tehnikatark

Fotod: Enn Kerge

3 x 3 korvpalli Läänemaa rahvaliiga 2023 aasta meister on Tehnikatark.

Järgnesid BC Remlik ja BC Mudala. Tehnikatark võitis turniiri täiseduga. BC Remlik ja BC Mudala lõpetasid küll võrdse võitude arvuga ja paremusjärjestuse määramisel sai otsustavaks omavahelise mängu tulemus.

Läänemaa rahvaliiga on vanim Läänemaal järjepidevalt toimuv pallimängude sari. See hooaeg on liigale kolmekümnes. Lisaks korvpallile võisteldakse Läänemaa rahvaliigas ka jalg- ja võrkpallis ning saalihokis.

Meeskondade koosseisud:

Tehnikatark. Allan Silla, Tormi Voog, Aksel Erit, Ingmar Kasemetsa.

BC Remlik. Hugo Ojamäe, Oliver Kruusamäe, Rasmus Remlik, Evert Tetto

BC Mudala. Kert Kallas, Kristofer Kattel, Karl Suur, Ralf Luks